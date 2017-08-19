Автомобілем, що спричинив ДТП, керував Димінський – брат загиблої

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Субота, 19 серпня 2017, 09:52
Петро Димінський

Брат загиблої в ДТП за участі автомобіля відомого львівського бізнесмена Петра Димінського стверджує, що саме Димінський був за кермом Мерседеса в момент аварії.

На своїй сторінці в Facebook брат загиблої Наталі Тріли Степан Мацевко написав, що близько 15.00 години у п'ятницю його сестра виїхала на своєму авто зі Львова в напрямку села Ямельня Яворівського району, де проживала. В дозволеному місці вона повернула ліворуч в сторону села.

"В цей час Мерседес моделі S-65 AMG (н/з АС0277ВР), яким керував Димінський, в супроводі позашляховика марки Lexus (н/з ВС0222СК), грубо порушивши ПДР, на великій швидкості в населеному пункті здійснив обгін у недозволеному місці. Внаслідок цього сталася страшна ДТП, в якій загинула моя сестра", - пише Мацевко.

"Після ДТП Петро Димінський, як останнє лайно, не надавши першої медичної допомоги, пересів в позашляховик Lexus (н/з ВС0222СК) і змився у невідомому напрямку. Після чого до авто Димінського підійшов його охоронець і стверджував, що це він був за кермом Мерседеса", - йдеться в пості.

Мацевко зазначив, що зіткнення було дуже сильним, Мерседес злетів у кювет і врізався в дерево, однак на водієві, який стверджує, що був за кермом, нема жодної подряпини чи синця.

Також, за словами брата загиблої, є свідки, які бачили, як Димінський пересідав у позашляховик.

Як повідомлялося, ДТП за участю автомобіля Димінського трапилася 18 серпня на трасі М10 Львів-Краковець у селі Ямельня, Яворівського району близько 15:10.

На місці аварії виявився власник ФК "Карпати" і телеканалу ZIK Петро Димінський. Відомо, що він часто особисто керує Mercedes S 65 AMG з державними номерами АС0277ВР, який став учасником ДТП. Цей автомобіль завжди супроводжує позашляховик охорони, який їздить слідом.

О 18:00 львівська поліція поширила офіційне повідомлення про ДТП, з якого випливає, що за кермом Mercedes S 65 AMG був 43-річний львів’янин. Очевидно, мова йде про охоронця Димінського, який заявив, що саме він перебував за кермом у момент зіткнення. Петрові Димінському 62 роки.

Українська правда

Теми: ДТП Львів бізнес
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