На Житомирщині зловили кримінального авторитета з гранатою й наркотиками

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Субота, 19 серпня 2017, 10:42

На Житомирщині 18 серпня у результаті спецоперації кримінальної поліції за участі бійців КОРД затримано кримінального авторитета, громадянина Грузії, на прізвисько "Зурік".

 
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Як повідомляє прес-служба Нацполіції, автомобіль "Тайота Кемрі" поліцейські затримали близько 16.00 год на автодорозі Київ – Чоп у Житомирському районі.

За кермом автівки перебував 54-річний житель Запоріжжя, знаний у кримінальному світі як "Зурік". Також у салоні перебувала 19-річна киянка.

 

Під час огляду автомобіля було виявлено та вилучено ручну гранату, білий порошок, схожий на амфетамін, та каміння, за зовнішніми ознаками подібне до бурштину.

 

За інформацією поліцейських, чоловік причетний до організації розбійних нападів, крадіжок з квартир і транспортних засобів, а також мав на меті налагодити вплив на ситуацію з незаконним видобутком бурштину.

 

Чоловік провів у місцях позбавлення волі до 30 років, був "смотрящим" та має влив на злочинне середовище. Востаннє звільнився у 2011 році.

 

Кримінальне провадження розпочато одразу за двома статтями Кримінального кодексу України - ст. 263 (Незаконне поводження зі зброєю, боєприпасами або вибуховими речовинами) і 309 (Незаконне виробництво, виготовлення, придбання, зберігання, перевезення чи пересилання наркотичних засобів, психотропних речовин або їх аналогів без мети збуту).

Українська правда

Теми: кримінал Житомир поліція
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