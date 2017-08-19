Напад у Фінляндії: поліція встановила підозрюваного, українці не постраждали

Фінська поліція провела обшуки у квартирі в місті Турку та заявляє, що "майже точно" ідентифікувала особу нападника, який у п’ятницю влаштував різанину у центрі міста.

Про це повідомляє Reuters із посиланням на фінські ЗМІ.

Поліція провела рейд у східній частині Турку напередодні ввечері. Правоохоронці стверджують, що майже точно встановили особу нападника, але не розкривають його імені.

Протягом ночі правоохоронці затримали кількох осіб у справі нападу та вивчають їхні можливі зв’язки з підозрюваним.

"Ми розслідуємо, якою була їхні роль у цьому. Чи вони якось причетні до цього акту, чи просто пов’язані із підозрюваним", - повідомив старший детектив Маркус Лайн.

Разом з тим, Департамент консульської служби МЗС України повідомляє, що, за даними поліції Фінляндії, українців немає серед постраждалих внаслідок нападу в місті Турку.

Фінська поліція повідомила, що українців немає серед постраждалих під час трагічних подій у Турку 18.08.17. — Українцям у світі (@UkrZaKordonom) August 19, 2017

У п’ятницю після обіду озброєний ножем чоловік влаштував різанинуна ринковій площі фінського міста Турку. Внаслідок його дій загинули двоє осіб та восьмеро постраждали.

Поліція підстрелила нападника та заарештувала. Наразі не відомо, чи йдеться про тероризм.

Європейська правда