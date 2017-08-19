МВС, прикордонники, СБУ й фіскали займуться кордонами разом

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Субота, 19 серпня 2017, 11:14

Міністерство внутрішніх справ разом Державною прикордонною службою, Нацполіцією, СБУ та Державною фіскальною службою працюють над створенням виконавчого міжвідомчого комітету з питань інтегрованого управління кордонами.

Як повідомляє прес-служба МВС, ініціатором створення такого комітету було саме це міністерство.

"В МВС переконані, що інтегроване управління кордонами вимагає ефективної співпраці між відомствами, які до цього залучені. Така співпраця дозволить забезпечити безперешкодний перетин кордону, законність мандрів та торгівлі та дасть можливість запобігти транскордонній злочинності", - йдеться в повідомленні.

У МВС зазначили, що європейські партнери повністю підтримують таке рішення та наголошують, що наша держава межує з чотирма країнами Європейського Союзу. Тож для ЄС надзвичайно важливо, щоб Україна забезпечувала безпеку на адміністративних рубежах.

Теми: кордон МВС
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