Від початку року Німеччина видала українцям дві тисячі "блакитних карток"

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Субота, 19 серпня 2017, 12:49

Німеччина видає посвідки на проживання дедалі більшій кількості висококваліфікованих іноземців із країн, які не входять до Євросоюзу.

Про це у п'ятницю, 18 серпня, повідомляє економічний тижневик WirtschaftsWoche із посиланням на дані Федерального відомства з міграції та біженців (BAMF), пише Deutsche Welle.

Посвідка для проживання і роботи для висококваліфікованих іноземців із так званих "третіх країн" називається "блакитна картка" (Blue Card). Її запровадили у 2012 році на рівні ЄС. Відтоді такі документи в Німеччині отримали понад 62 тисячі іноземців.

"Блакитні картки" видають фахівцям, які мають трудовий контракт із компаніями на території ЄС.

Станом на середину 2017 року найбільше "блакитних карток" отримали індійці (8212), китайці (3217), росіяни (2901), українці (1942) та громадяни США (1560). Німеччина видає близько 85 відсотків всіх Blue Cards в ЄС. 

Серед передумов для отримання "блакитної картки" в Німеччині - закінчена вища освіта та заробітна плата на рівні щонайменше 50 800 євро на рік з урахування податків.

Для фахівців природничих спеціальностей, інженерів, лікарів та ІТ-фахівців для отримання цієї посвідки на проживання вистачить 39 624 євро річного заробітку.

Європейська правда

Теми: Німеччина
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