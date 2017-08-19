Лутковська просить Луценка розслідувати каральну психіатрію СРСР

Уповноважений ВР з прав людини Валерія Лутковська звертається до генпрокурора Юрія Луценка з проханням ініціювати досудове розслідування злочинів щодо переслідування осіб з використанням системи психіатрії, які могли відбуватися в часи СРСР на базі психіатричної лікарні м. Дніпро.

Про це йдеться у зверненні омбудсмена, поширеному в суботу.

У ньому йдеться, що цими днями Міністерством охорони здоров’я здійснюється виїмка архіву, що охоплює багатолітню історію діяльності Державного закладу "Українська психіатрична лікарня з суворим наглядом МОЗ України" у місті Дніпро.

"Задля встановлення історичної справедливості ми зобов’язані провести ретельне розслідування злочинів тих часів, з особливою увагою підійти до вивчення цих документів з огляду на їх значущість для сфери захисту прав людини і недопущення повторення існування каральної психіатрії задля боротьби із інакомисленням", - зазначила Лутковська.

Вона вважає, що аналіз документів, що зберігались в цій психлікарні, має проводитись не психіатрами системи охорони здоров'я, а фахівцями, які зможуть оцінити історичну цінність цих документів для національної пам'яті, із врахуванням законодавства в сфері захисту персональних даних.

На думку Лутковської, що цей аналіз має призвести до оцінки і кримінальної складової цієї частини українського минулого.

"У зв’язку з вищевикладеним звертаюся до Генерального прокурора України Юрія Луценка з проханням ініціювати досудове розслідування злочинів щодо переслідування осіб з використанням системи психіатрії задля ізоляції особи та придушення свободи слова", - йдеться у зверненні.

Українська правда