У Криму селевий потік змив з дороги машини, підтоплено десятки будинків

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Субота, 19 серпня 2017, 14:01

В ніч на 19 серпня в анексованому Криму на трасі "Грушівка - Судак" селевий потік зніс з дороги десятки автомобілів. 

Про це пише "Крим. Реалії" з посиланням на дані кримського управління МНС Росії.

"В результаті складних погодних умов на трасі "Грушівка - Судак", на 18-му км. в районі с. Дачне стався сильний схід водно-грязьового потоку на проїжджу частину. В результаті події за межами дороги виявилися близько 15 автомобілів, була потрібна термінова допомога рятувальників", - зазначено у повідомленні.

Внаслідок селі машини, що стояли в заторі, були частково затоплені і виведені з ладу.

 
 
 
скріншоти з відео "Крымский мир" 

Також внаслідок негоди підтопило 41 домоволодіння, з охопленням мешканців у 201 особу, з них 38 - діти.

На відео, яке згодом з'явилося у мережі, видно, що через сель постраждали близько 30 автомобілів, машини наїхали одна на одну або з'їхали в кювет.

Теми: Крим надзвичайна подія аварія
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