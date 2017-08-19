"Укртелеком" заплатить державі понад мільйон через приміщення школи

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Субота, 19 серпня 2017, 14:20

За позовом Київської місцевої прокуратури №2 з ПАТ "Укртелеком" до державного бюджету стягнуто понад 1 млн гривень.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Києва, у 2013 році ПАТ "Укртелеком" отримав в оренду строком на 2 роки приміщення загальноосвітньої школи на вул. Княжий Затон загальною площею близько 70 кв. м.

Однак після завершення терміну оренди товариство не повернуло приміщення, а продовжило їх використовувати для службових потреб.

Враховуючи вказані порушення, місцева прокуратура звернулась до Господарського суду міста Києва про стягнення з товариства неустойки за прострочення повернення об’єкту оренди, а також плати за фактичне користування ним.

Крім того, на виконанні перебуває рішення суду про звільнення приміщень школи з незаконного користування.

Теми: Київ Укртелеком прокуратура
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