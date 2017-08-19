Муженко заявив, що його намагалися "зламати" у Facebook

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Субота, 19 серпня 2017, 14:55

Начальник Генштабу - головнокомандувач Збройних сил України Віктор Муженко заявив, що його профіль у соцмережі Facebook намагали "зламати".

Про це Муженко повідомив 19 серпня.

"Вітаю усіх з Яблуневим Спасом! Бажаю миру та достатку.  Користуючись нагодою, повідомляю про спроби невідомих осіб зламати мій профіль у ФБ", - зазначив він і закликав "заклятих друзів" облишити "цю справу". 

Українська правда 

Теми: Муженко facebook хакери
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