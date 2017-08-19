У столичному Гідропарку знайшли схрон з боєприпасами

У Києві на території парку "Гідропарк" співробітники CБУ виявили схованку з великою кількістю боєприпасів.

Про це 19 серпня повідомили в управлінні СБУ в Києві та області.

"Правоохоронці вилучили зі схрону, облаштованого у пішохідній зоні популярного місяця відпочинку, 10 тротилових шашок, закамуфльованих під господарське мило, велику кількість набоїв та боєприпасів різного калібру", - повідомили у Службі безпеки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.