У столичному Гідропарку знайшли схрон з боєприпасами

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Субота, 19 серпня 2017, 16:13

У Києві на території парку "Гідропарк" співробітники CБУ виявили схованку з великою кількістю боєприпасів.

Про це 19 серпня повідомили в управлінні СБУ в Києві та області.

"Правоохоронці вилучили зі схрону, облаштованого у пішохідній зоні популярного місяця відпочинку, 10 тротилових шашок, закамуфльованих під господарське мило, велику кількість набоїв та боєприпасів різного калібру", - повідомили у Службі безпеки.

Відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 Кримінального кодексу України.

 
 
Фото - прес-служба СБУ

Українська правда

Теми: Київ зброя СБУ
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