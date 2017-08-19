МКЧХ: за час конфлікту на Донбасі загинули більше 2700 цивільних

На Донбасі з початку бойових дій загинули більше 2700 цивільних.

Over 2,700 civilians have been killed in the armed conflict in eastern #Ukraine. Civilians are #NotATarget pic.twitter.com/bE6GEG1yVw — ICRC Ukraine (@ICRC_ua) August 19, 2017

Про це повідомив Міжнародний комітет Червоного хреста в Україні на своїй сторінці в Twitter.

"Більше 2700 цивільних було вбито у збройному конфлікті на Сході України", - йдеться в повідомленні.

Українська правда