МКЧХ: за час конфлікту на Донбасі загинули більше 2700 цивільних
На Донбасі з початку бойових дій загинули більше 2700 цивільних.
Over 2,700 civilians have been killed in the armed conflict in eastern #Ukraine. Civilians are #NotATarget pic.twitter.com/bE6GEG1yVw— ICRC Ukraine (@ICRC_ua) August 19, 2017
Про це повідомив Міжнародний комітет Червоного хреста в Україні на своїй сторінці в Twitter.
"Більше 2700 цивільних було вбито у збройному конфлікті на Сході України", - йдеться в повідомленні.
Українська правда
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