МКЧХ: за час конфлікту на Донбасі загинули більше 2700 цивільних

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Субота, 19 серпня 2017, 16:22

На Донбасі з початку бойових дій загинули більше 2700 цивільних.

Про це повідомив Міжнародний комітет Червоного хреста в Україні на своїй сторінці в Twitter.

"Більше 2700 цивільних було вбито у збройному конфлікті на Сході України", - йдеться в повідомленні.

Українська правда

Теми: АТО Донбас
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