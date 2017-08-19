Киян попередили про можливі неточності у платіжках за липень

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Субота, 19 серпня 2017, 19:20

У деяких платіжних повідомленнях за липень нарахування за послуги водопостачання та водовідведення  можуть не відповідати фактичним обсягам споживання.

Про це повідомили у КМДА з посиланням на ПАТ "АК "Київводоканал".

"Це може бути спричинено системним збоєм у деяких банківських установах під час внесення даних показань лічильників. У випадку невідповідності необхідно звернутись до будь-якого з 9 районних центрів КК "Центр комунального сервісу", які приймають споживачів, незалежно від місця проживання", - йдеться у повідомленні. 

Для корегування даних необхідно мати платіжки за період, відколи, на вашу думку, відбувся збій нарахувань, підтвердження про оплату послуг холодного водопостачання та водовідведення, актуальні показання лічильника.

Отримати консультацію та вирішити питання з нарахуванням також можна у центрах обслуговування "Київводоканалу". 

Українська правда 

Теми: Київ КМДА
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