Українців попередили про грози, град та пожежну небезпеку

4037 переглядів
Субота, 19 серпня 2017, 20:06

20 серпня у Волинській, Львівській та Закарпатській,  Рівненській, Тернопільській, Хмельницькій, Івано-Франківській та Чернівецькій областях очікуються грози, місцями сильні зливи, град та шквали 17-22 м/с.

Про це 19 серпня повідомили у Держслужбі з надзвичайних ситуацій. 

Разом з тим, за даними Укргідрометцентру, 19-21 серпня в Україні, крім Закарпатської та Одеської областей, переважатиме надзвичайна пожежна небезпека.

"ДержНС закликає громадян дотримуватися правил пожежної безпеки під час перебування у лісах, парках, на відкритих територіях та не провокувати виникнення пожеж в екосистемах", - зазначили у держслужбі. 

 
 

Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
powered by lun.ua
Головні новини
СММ ОБСЄ розмістила спостерігачів у Станиці Луганській
АТО: На луганському напрямку поранено військового
ООН: цього року на Донбасі гине більше цивільних, ніж минулого
МКЧХ: за час конфлікту на Донбасі загинули більше 2700 цивільних
Усі новини
Місія – рятувати

Історії від зоозахисника до Дня безпритульних тварин

рейтинг

Київ потрапив у десятку найгірших для життя міст за версією The Economist