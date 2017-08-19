Начальник відділу Нацполіції Харківщини погорів на хабарі

Начальника слідчого відділу ГУ Нацполіції у Харківській області затримано за одержання хабара у сумі 6 тисяч доларів.

Про це повідомили у прес-службі Генпрокуратури України.

За ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 368 КК України - "одержання службовою особою, яка займає відповідальне становище неправомірної вигоди" - здійснюється досудове розслідування.

"Встановлено, що начальник слідчого відділу Куп’янського відділу поліції ГУ Нацполіції у Харківській області одержав від родича підозрюваного в одному з кримінальних проваджень неправомірну вигоду у сумі 6 тис доларів. Неправомірна вигода призначалася за зміну кримінально-правової кваліфікації дій підозрюваного та подальшу зміну запобіжного заходу, не пов’язаного із триманням під вартою", - зазначено у повідомленні.

Вирішується питання щодо обрання затриманому запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.



У ГПУ зазначили, що санкція статті, яка інкримінується підозрюваному, передбачає покарання у вигляді позбавлення волі строком до 10 років з конфіскацією майна та з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю на строк до 3 років.



Українська правда