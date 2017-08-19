В Індії потяг зійшов з рейок: 23 загиблих, понад 60 поранено

354 перегляди
Субота, 19 серпня 2017, 21:35

Внаслідок залізничної аварії в індійському штаті Уттар-Прадеш 23 людини загинули, 64 зазнали поранень. 

Дані про кількість жертв оприлюднила агенція AFP ввечері 19 серпня. 

Аварія сталася за 100 кілометрів на північний схід від Нью-Делі, пише DW

 

Із рейок зійшли 5 вагонів потяга, які тепер піднімають кранами. Рятувальники використовують газові різаки, щоб дістатися до потерпілих у вагонах. 

За даними поліції, рятувальні служби евакуюють людей і доправляють їх до найближчих лікарень. 

Теми: аварія Індія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Криму селевий потік змив з дороги машини, підтоплено десятки будинків 19 серпня 2017, 14:01
У Єгипті назвали причину зіткнення поїздів 12 серпня 2017, 02:12
На Осокорках у Києві п’яний водій збив двох дітей 7 серпня 2017, 01:21
powered by lun.ua
Головні новини
У Криму окупанти випустили із СІЗО 76-річного пікетувальника
СММ ОБСЄ розмістила спостерігачів у Станиці Луганській
АТО: На луганському напрямку поранено військового
ООН: цього року на Донбасі гине більше цивільних, ніж минулого
Усі новини
транспорт

Таємниця метро: 20 цікавих фактів про столичну підземку

Відпочинок у місті

Каяки, серфінг і вейкбординг: де в Києві зайнятися спортом на воді