В Індії потяг зійшов з рейок: 23 загиблих, понад 60 поранено

Аварія сталася за 100 кілометрів на північний схід від Нью-Делі, пише DW.

Із рейок зійшли 5 вагонів потяга, які тепер піднімають кранами. Рятувальники використовують газові різаки, щоб дістатися до потерпілих у вагонах.

За даними поліції, рятувальні служби евакуюють людей і доправляють їх до найближчих лікарень.