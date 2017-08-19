У Криму окупанти випустили із СІЗО 76-річного пікетувальника

В анексованому Криму з СІЗО випустили 76-річного Сервера Караметова, якого було заарештовано на 10 діб за одиночний пікет на підтримку кримського політв'язня Ахтема Чийгоза.

Про це ввечері 19 серпня повідомляє "Крим. Реалії".

Зустрічати Караметова приїхали кримчани з різних міст і сіл півострова, зокрема один з активістів кримськотатарського національного руху Наріман Джелял, один з лідерів кримських татар Ільмі Умеров, координатор Кримської контактної групи з прав людини Абдурешит Джеппаров.

Донька Умерова - Айше - оприлюднила на своїй сторінці у Facebook відео зустрічі Караметова кримськотатарськими активістами.

Як відомо, Сервера Караметова було затримано 8 серпня у Сімферополі за одиночний пікет на підтримку Ахтема Чийгоза.

9 серпня підконтрольний Кремлю Залізничний суд Сімферополя присудив йому 10 діб адміністративного арешту за "опір співробітникам поліції".

За кілька днів кілька жителів Криму похилого віку влаштували у відповідь на арешт Караметова поодинокі пікети в Сімферополі з такими самими плакатами, який був в його руках - "Путін, наші діти не терористи".

За пікети були затримані 4 осіб: Ярікул Давлатов, Олександр Дьячков, Сейтумер Сейтумеров, Селім Тейфук.