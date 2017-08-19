У Берліні завадили акції правих екстремістів на честь соратника Гітлера

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Субота, 19 серпня 2017, 22:38

Близько тисячі представників лівих організацій та мешканців Берліна завадили проведенню акції правих екстремістів, яка була присвячена роковинам смерті одного з найближчих соратників Гітлера - Рудольфа Гесса. 

Як повідомляє DW, понад 500 екстремістів з Німеччини та інших країн Європи мали на меті пройти до місця в Шпандау, на якому стояла в'язниця для воєнних злочинців.

Там Гесс відбував покарання та покінчив із життям у 1987 році.

Представники лівих груп вийшли на антидемонстрацію поблизу залізничного вокзалу.

Неонацистам вдалося пройти близько кілометра, після чого їхню ходу заблокували з гаслами "Нацисти, йдіть додому!", "Ви програли війну!". 

Екстремістам довелося змінити маршрут акції і повернутися до місця зустрічі, ходу було завершено достроково. Громадський порядок охороняли близько тисячі поліцейських.

Загалом акції відбулися мирно, хоча повідомляється про кілька сутичок між окремими демонстрантами, але правоохоронці їх зупинили. 

Теми: Німеччина
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