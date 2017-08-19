У Берліні завадили акції правих екстремістів на честь соратника Гітлера
Близько тисячі представників лівих організацій та мешканців Берліна завадили проведенню акції правих екстремістів, яка була присвячена роковинам смерті одного з найближчих соратників Гітлера - Рудольфа Гесса.
Як повідомляє DW, понад 500 екстремістів з Німеччини та інших країн Європи мали на меті пройти до місця в Шпандау, на якому стояла в'язниця для воєнних злочинців.
Там Гесс відбував покарання та покінчив із життям у 1987 році.
Представники лівих груп вийшли на антидемонстрацію поблизу залізничного вокзалу.
Неонацистам вдалося пройти близько кілометра, після чого їхню ходу заблокували з гаслами "Нацисти, йдіть додому!", "Ви програли війну!".
Екстремістам довелося змінити маршрут акції і повернутися до місця зустрічі, ходу було завершено достроково. Громадський порядок охороняли близько тисячі поліцейських.
Загалом акції відбулися мирно, хоча повідомляється про кілька сутичок між окремими демонстрантами, але правоохоронці їх зупинили.
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