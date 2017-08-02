Найцікавіше: 2005. Колесніков вийшов на волю через 4 місяці у СІЗО 2013. Кремль використовує проти Порошенка бензопірен 2016. Електронні декларації будуть нелегітимними без атестата

2001, четвер

Лише 18% районних газет в Україні вміють користуватися інтернетом. Про це свідчать результати досліджень суспільно-гуманітарного консорціуму "Ґенеза". "Інформацію районні газети здебільшого отримують поштою, а найпопулярнішою технікою в районах залишається звичайна друкарська машинка", – зазначають аналітики.

2002, п'ятниця

Генпрокуратура порушила кримінальну справу проти нардепа Юлії Тимошенко. Їй закидають привласнення коштів в особливо великих розмірах, службову фальсифікацію та зловживання владою. Сама Тимошенко пояснила переслідування реакцією влади на наміри провести у вересні акції громадянської непокори.

Раніше ГПУ намагалася отримати у Верховній Раді згоду на притягнення Тимошенко до кримінальної відповідальності, але документ був повернений до прокуратури.

2004, понеділок

– По добі арешту отримали студенти із Сум, які були учасниками протестного наметового містечка. Активісти виступали проти об'єднання трьох сумських вишів в один, який має очолити представник СДПУ(о).

– ЦВК завершила прийом документів від кандидатів у президенти. І для когось це стало приводом зітхнути з полегшенням, бо президент Леонід Кучма не став подавати документи на третій термін.

2005, вівторок

Апеляційний суд Києва відпустив голову Донецької облради Бориса Колеснікова під підписку про невиїзд. Колесніков провів у СІЗО чотири місяці через обвинувачення у вимаганні передачі чужого майна з погрозою вбивства. Він чартером повернувся до Донецька й одразу був госпіталізований.

2006, середа

"Мені не зовсім зручно про це казати, я тут профан, – але соціологічні дослідження показують, що процес об'єднання повинні робити ті політичні сили, які мають найбільші рейтинги". Лідер Партії регіонів Віктор Янукович сподівається, що пошуки президентом виходу із політичної кризи приведуть його у крісло прем'єра. Тим часом Віктор Ющенко заявляє, що вже має всі підстави розпустити парламент, але одночасно продовжує зустрічі з Януковичем та спікером Морозом.

2007, четвер

– Пропозиція чіткого набору ефективних кроків, здатних вивести розвиток країни на якісно вищий рівень. Так голова секретаріату президента Віктор Балога охарактеризував програму стратегічного розвитку України, яку презентував БЮТ. Після компліментів Балога висловив упевненість, що підсумком виборчої кампанії має стати утворення коаліції між БЮТ і НУ-НС.

– Пройшов з'їзд "Нашої України", делегати якого ухвалили рішення про створення блоку з "Народною Самообороною" та затвердили список кандидатів у депутати парламенту. У список не увійшли Петро Порошенко, Віра Ульянченко та Євген Червоненко.

2008, субота

У Південній Осетії звинуватили Україну та США у постачанні снайперських гвинтівок до Грузії.

Напередодні у зоні грузино-осетинського конфлікту спалахнула снайперська війна, у якій вже загинули шестеро людей.

2009, неділя

"У результаті трагічних подій, про які ми всі знаємо, так вийшло, що тут сьогодні два флоти, а не один". Патріарх Московський і всієї Русі Кирило у Севастополі своєрідно оцінює сучасну історію, розмірковуючи про розподіл Чорноморського флоту.

2010, понеділок

Майже 50 мільйонів гривень буде коштувати ремонт нової дороги до Межигір'я, де знаходиться резиденція Віктора Януковича. В Укравтодорі називають ремонт плановим.

2011, вівторок

– Сім років знадобилось для того, щоб довести до суду та винести вирок по справі сина екс-заступника глави Закарпатської ОДА, з вини якого в ДТП загинула молода жінка. Мажора засудили на шість років позбавлення волі.

– Вищий адмiнсуд України залишив у силі рішення попередніх інстанцій, які визнали незаконними присвоєння звань героїв України Степану Бандері та Роману Шухевичу.

Ющенко присвоїв звання героїв України Шухевичу у жовтні 2007 року, Бандері – у січні 2010.

– Близько тисячі автомобілів встали на Вінниччині у чотирикілометровому заторі. Дорогу перекрили через прем'єра Миколу Азарова, що приїхав дивитися буряки.

2012, четвер

– Крадіжка туфель, мідного кабелю, звідництво, хабар у три тисячі гривень… Такі дрібні злочини останнім часом розглядав суддя Печерського райсуду Києва Родіон Кірєєв, який засудив Юлію Тимошенко до 7 років позбавлення волі.

– "Вриватися в палату, намагатися захистити права Юлії Тимошенко я, чесно кажучи, зараз підстав не маю". Омбудсман Валерія Лутковська заявляє, що до неї не надійшло жодної скарги щодо утримання екс-прем'єра.

2013, понеділок

Таджикистан, Білорусь, Казахстан, Молдова – усі ці країни порушили питання про якість шоколадних цукерок української компанії Roshen. Всьому виною Росія. Напередодні Росспоживнагляд заборонив постачання у країну продукції Roshen. Глава російського відомства Геннадій Онищенко заявив, що в молочному шоколаді був виявлений бензопірен.

2014, субота

– У Луганську немає ані світла, ані води, не працює мобільний зв'язок. У місті тривають артилерійські обстріли. Зберігається напруженою ситуація й у Горлівці. У місті склалася важка ситуація із забезпеченням продовольством. Неспокійно й у Донецьку, де знеструмлено частину трансформаторних підстанцій. Під містом точаться бої.

– Через бойові дії на Сході українські футбольні фанати уклали безстрокове перемир'я. Близько тисячі шанувальників київського "Динамо" і харківського "Металіста" пройшли центром Харкова ходою "За єдину Україну".

2015, неділя

– У Маріуполі та Києві проходять акції проти демілітаризації Широкиного. Активісти впевнені, що створення 30-кілометрової буферної зони вздовж лінії розмежування, яка передбачена за результатами засідання Тристоронньої групи у Мінську, загрожує безпеці Маріуполя.

Президент Петро Порошенко поспішив заспокоїти, що українські військові залишаться на панівних висотах.

– Всесвітній конгрес кримських татар закликав світову громадськість визнати геноцидом дії Росії щодо знищення кримськотатарського народу. За словами кримськотатарського лідера Мустафи Джемілєва, після анексії Криму через репресії та утиск їхніх прав півострів залишили 10 тисяч кримських татар.

2016, вівторок

– Під загрозою опинилася ключова умова для скасування візового режиму з Євросоюзом – затвердження електронних декларацій. Система має запуститися 15-го серпня, але вона не отримає атестата на комплексний захист у Держспецзв'язку. Таким чином, фактично е-декларації будуть делегітимізовані, тому що посадовці зможуть уникнути відповідальності за брехню в документах.

– Нове одкровення він кандидата у президенти Дональда Трампа щодо України. На його думку, спроби США повернути Крим Україні приведуть до початку Третьої світової війни.

– У Київський адмінсуд надійшов позов про те, щоб скасувати президентський указ про прийняття до громадянства України керівника Нацполіції Хатії Деканоідзе.

Рустем Халілов, для УП