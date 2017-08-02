СЦКК: Бойовики обстріляли Водяне з РСЗО

Бойовики "ДНР" обстріляли околиці селища Водяне із заборонених РСЗО і імітували обстріл Старомихайлівки.

Про це повідомляє Українська сторона СЦКК в Facebook.

"1-го серпня, близько 8.00 НЗФ ОРДО обстріляли околиці селища Водяне поблизу Маріуполя із заборонених Мінськими домовленостями чотирьохствольних реактивних систем залпового вогню. Пускову установку цієї зброї бойовики зробили більш мобільною, змонтувавши її в кузові вантажівки "КАМАЗ", - йдеться в повідомленні.

Постраждалих серед місцевих жителів немає.

Крім того, о 8.15 бойовики влаштували вибухи інженерних боєприпасів поблизу Старомихайлівки, щоб таким чином зімітувати обстріл з боку ЗСУ.

"31-го липня українська сторона СЦКК застерігала, що саме у ці дні, напередодні чергового засідання ТКГ в Мінську НЗФ ОРДЛО вдадуться до подібних провокацій з метою дискредитації Збройних Сил України", - підкреслили в СЦКК.