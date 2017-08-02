МЗС висловив протест через передвиборчу кампанію РФ в Криму

103 перегляди
Середа, 2 серпня 2017, 00:57

МЗС України висловлює рішучий протест у зв'язку з тим, що Кремль намагається організувати передвиборчу кампанію в анексованих Криму і Севастополі.

Про це йдеться в заяві українського МЗС.

"Чергова спроба держави-окупанта поширити своє національне законодавство на територію суверенної України є грубим порушенням норм міжнародного права і законодавства України. Україна не визнає будь-які інші "виборчі процеси", які Кремль проводить на тимчасово окупованій території, і вважає їх нікчемними за своєю суттю та змістом", - наголошується в заяві.

МЗС також закликав всі держави, міжнародні організації та спеціалізовані установи не визнавати будь-які передвиборні процеси в Криму.

Крім того, в МЗС закликали "посилити тиск на Росію з метою припинення нею агресії проти України та початку процесу деокупації Автономної Республіки Крим і міста Севастополь".

Теми: МЗС анексія Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
МЗС направило ноту Росії через нетверезого дипломата 31 липня 2017, 21:57
МЗС закликає українців не піддаватися на провокації РФ щодо громадянства 31 липня 2017, 20:44
Українців серед постраждалих у Бодрумі немає - МЗС 30 липня 2017, 18:07
powered by lun.ua
Головні новини
СММ: Бойовики "ДНР" більше 7 годин утримували водія і обладнання ОБСЄ
СБУ знайшла у Запорізькій міськраді системи аудіо- і відеоспостереження
День в АТО: 10 обстрілів, один поранений
Порошенко пропонує окремо вирішити питання омбудсмена
Усі новини
4 кроки

Як оформити допомогу на дитину онлайн

Кіно

10 самых интересных украинских фильмов Одесского кинофестиваля