Три села на Донбасі, які рік були без світла, підключили до електрики

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Середа, 2 серпня 2017, 05:36

Прифронтові Жованку, Бахмутку і Піски підключили до мережі електропостачання.

Про це повідомив глава Донецької ОблВЦА Олександр Жебрівський в Facebook.

В результаті обстрілу бойовиків ці населені пункти більше року жили без світла.

"Ми довго працювали по лінії СЦКК, намагаючись отримати гарантії безпеки для ремонтників - 600 метрів там треба було відновити, ми б провели ці роботи за кілька днів. Але для терористів чим гірше, тим краще - вони не давали дозволу на проведення робіт", - зазначив Жебрівський.

Він додав, що ремонтникам потрібен ще максимум один тиждень, щоб підвести там, де це потрібно, електрику до будинків.

Теми: Донбас Жебрівський
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