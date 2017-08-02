Reuters оприлюднив дані про кількість загиблих росіян у Сирії за 2017 рік

У Сирії за 2017 рік загинуло щонайменше 40 російських військовослужбовців та приватних підрядників, попри офіційні заяви Росії про десять загиблих.

Про це повідомляє агентство Reuters, передає Європейська правда.

За даними міністерства оборони Росії, десять російських військовослужбовців загинуло в цьому році в Сирії.

Проте агентство Reuters вважає, що беручи до уваги повідомлення від сімей та друзів загиблих росіян й дані від місцевих чиновників, фактична кількість загиблих серед російських солдатів та приватних підрядників становить щонайменше 40 осіб.

Більшість смертей, про які повідомляє агентство Reuters, були підтверджені більш ніж однією людиною, включаючи тих, хто знав померлих, чи місцевих чиновників.

У дев'яти випадках Reuters отримав підтвердження смертей, про які повідомлялося у місцевих медіа або соціальних медіа, від іншого джерела.

Повідомляється, що дані можуть бути занижені, оскільки командири заохочують сім'ї загиблих мовчати. Про це розповіли на умовах анонімності родичі та друзі кількох загиблих у Сирії росіян.

За даними Reuters, серед 40 загиблих: 21 особа - це приватні підрядники, 17 осіб - солдати. Статус двох інших людей незрозумілий