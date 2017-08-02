Голова ВРП має змусити двох суддів подати достовірні декларації

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Середа, 2 серпня 2017, 11:11

Національне агентство з питань запобігання корупції внесло два приписи голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку щодо порушень у деклараціях двох суддів.

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції внесло два приписи про порушення вимог законодавства щодо етичної поведінки, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, інших порушень закону Голові Вищої ради правосуддя Ігорю Бенедисюку", - йдеться у повідомленні.

Приписи стосуються судді Приморського районного суду Одеси Віктора Попревича та судді палати з розгляду цивільних справ Вищого спеціалізованого суду України з розгляду цивільних та кримінальних справ Олени Кадетової.

Відповідне рішення ухвалили 28 липня на засіданні НАЗК.

"Судді при складанні та поданні декларацій порушили низку вимог статті 46 Закону України "Про запобігання корупції" та зазначили в деклараціях окремі недостовірні відомості", - зазначає прес-служба.

Відтак НАЗК приписами зобов’язує Бенедесюка вжити заходів, щоб судді подали достовірні дані в деклараціях за 2015 рік.

Жодних уточнень щодо порушень в НАЗК не повідомили.

Українська правда

Теми: декларації НАЗК суд
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