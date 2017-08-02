Росія висилає в Узбекистан журналіста, якого там катували

Суддя російського Басманного суду Артур Карпов ухвалив рішення про примусове видворення журналіста "Нової газети" Алі Феруза з Росії до Узбекистану.

Також він призначив штраф у розмірі 5 тисяч рублів за порушення режиму перебування в Росії, повідомляє "Новая газета".



Журналіста взяли під варту в залі судового засідання і повезли в спеціальну установу тимчасового утримання іноземних громадян.



Алі Феруз (справжнє ім'я – Худоберді Нурматов) може оскаржити рішення суду протягом 10 днів.

Алі Феруз (Худоберді Нурматов) Влад Докшин, "Новая газета"





У ході засідання суддя дозволив журналістці "Новой газеты" Олені Костюченко виступити свідком у справі. Вона розповіла про тортури, яких зазнав Феруз в Узбекистані.



Співробітники МВС просили суд долучити довідку про те, що після відмови в наданні притулку Феруз не звертався до московського відділення ФМС. Вони заявили, що він "перебуває без документів, ухиляється від виїзду" і з 2011 року перебуває в РФ незаконно.



На питання судді, чому Феруз лише у 2014 році звернувся по статус, журналіст пояснив, що у 2012 році втратив паспорт, і боявся виходити з дому, адже проходив реабілітацію після тортур.



Феруз заявив суду, що не визнає провину. "Ні, не визнаю. Уже три роки проходжу процедуру отримання статусу. Тепер намагаюся отримати тимчасовий притулок".



Журналіст упевнений, що перебуває на території Росії легально. "Хочу, щоб ви врахували, що всі родичі є громадянами Росії: сестра, мати, брат", – додав він.



Феруз повідомив суду, що навчався у російській школі, поїхав до Узбекистану, отримав громадянство, але незабаром повернувся до Росії, де продовжив навчання в університеті. "У 2008 році покинув Узбекистан остаточно, і повертатися туди не збираюся", – заявив він.



Російська поліція затримала кореспондента "Нової газети" Алі Феруза вдень 1 серпня поруч із його редакцією. Співробітник поліції попросив показати документи, журналіст показав прес-карту. Після цього Феруза повезли в ВВС для встановлення особи.



На Феруза склали протокол за частиною 3.1 статті 18.8 КоАП Росії (порушення іноземним громадянином правил в'їзду до РФ або режиму перебування в РФ). Після цього журналіста повезли в Басманний суд Москви.



Головний редактор "Новой газеты" Дмитро Муратов у заяві зазначив, що "Худоберді Нурматов народився в Росії, його мати проживає в Росії, в Алтайському краї, тому видача його іншій державі за законом неможлива".



Також редактор повідомив, що журналіст подав апеляцію до суду і готує пакет документів, які "допоможуть нарешті здобути йому право на легальне існування".

"Новая газета" зобов'язувалася перед Володимиром Путіним працевлаштувати Нурматова.

Але на початку травня Нурматову відмовили у визнанні біженцем на території Росії і в наданні тимчасового притулку.

За даними ЗМІ, Нурматов (Феруз) виїхав із Узбекистану через проблеми з місцевою владою: його намагалися завербувати місцеві спецслужби.



На батьківщині Нурматов нібито проходив у справі про вербування в радикальну заборонену організацію "Ат-Такфір валь Хіджра" в 2007 році.



