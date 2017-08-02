Зміни у бюджет збільшать фінансування Порошенка і АП на 73 млн

Зміни до держбюджету на 2017 рік збільшують фінансування діяльності президента Петра Порошенка і його Адміністрації на 9,8% (73,2 млн гривень) до 819,9 млн гривень.

Про це говориться в законі про внесення змін до закону "Про державний бюджет на 2017 рік", опублікованому в офіційній газеті Верховної Ради "Голос України" в середу, передають "Українські новини"

Гроші підуть для Державного управління справами для обслуговування та організаційно, інформаційно-аналітичного та матеріально-технічного забезпечення діяльності президента Петра Порошенка і його Адміністрації.

Раніше на це передбачалося 746,629 млн гривень, а після внесених змін - 819,867 млн ​​гривень.

В цілому, фінансування Держуправління справами збільшено на 13% з майже 2,1 млрд гривень до 2 млрд 369 млн 594,5 тис. гривень.

Зокрема, у змінах держбюджету передбачили ще 200 млн гривень на на реставрацію і пристосування Маріїнського палацу в Києві. Раніше на палац вже було виділено 200 млн гривень.

Раніше Держуправління справами констатувало, що станом на 1 липня реконструкція Маріїнського палацу реалізована на 46%, а введення його в експлуатацію заплановано на 30 червня 2019 року.