Бойовики обстріляли житлові квартали біля КПВВ на Донбасі
Під час обстрілу позицій сил АТО в районі Зайцевого Донецької області під вогонь бойовиків також потрапили житлові квартали населеного пункту поблизу КПВВ "Майорськ".
Про це повідомляє у Facebook прес-центр штабу АТО із посиланням на українську сторону СЦКК.
За даними центру, обстріл було здійснено 1 серпня близько 22:00. Внаслідок нього, зокрема, станковими протитанковими гранатометами та крупнокаліберними кулеметами було пробито дах та посічено осколками стіни житлового будинку по вулиці Майорській.
"На щастя, ніхто з господарів оселі не постраждав", - зазначили в коордцентрі.
"НЗФ ОРДО, нехтуючи усіма нормами міжнародного гуманітарного права, в черговий раз ставлять під загрозу життя та здоров’я цивільного населення", - додали там.
У Спільному центрі з координації та контролю підкреслили, що такими діями керівництво ОРДО демонструє своє небажання дотримуватися режиму припинення вогню та виконувати Мінські домовленості.
Як повідомлялося, за минулу добу, 1 серпня, ситуація в зоні проведення АТО загострилася, бойовики 34 рази відкривали вогонь. Внаслідок бойових дій один наш військовий загинув, ще один отримав поранення.
Українська правда
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