Бойовик Захарченко бреше про "свободу слова" і мовчить про Васіна

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Середа, 2 серпня 2017, 12:35

Ватажок так званої "ДНР" Олександр Захарченко лицемірно заявляє, що на окупованій території Донецької області є свобода слова.

Про це він сказав в інтерв'ю російським пропагандистам Олександру Казакову і Захару Прилєпіну, опублікованому на сайті Захарченка.

На зауваження Казакова, що "свобода робити все, що хочу, дуже жорстко обмежена", Захарченко відповів: "Ви маєте на увазі свободу анархіста. Тут свобода не передбачає порушення закону. Тут свобода означає, що вільна людина сама ці закони пише. І сама їх зобов'язана виконувати".

"Про нас постійно пишуть наші недруги, які живуть у місті Донецьку, в Горлівці тощо. Ми про цих людей знаємо, але вони вільно пишуть те, за що в Україні їх би розстріляли. Тут вони пишуть, ми їх читаємо, дивимося, слухаємо, сміємося, сердимося ...", – стверджує бойовик

Захарченко не згадав ні донецького журналіста Станіслава Асєєва, який писав під псевдонімом Васін і зник на окупованій території на початку червня, ні про інших полонених бойовиками.

Коли Прилєпін сказав, що йому "людей в окопах навпроти навіть жаль", Захарченко парирував: "Поки вони сидять там зі зброєю в руках, мені їх не жаль. Я їх буду жаліти, коли вони будуть стояти тут, здавшись у полон чи перейшовши на наш бік".

"Є маса прикладів переходів військовослужбовців ЗСУ на сторону ДНР. У нас цілий батальйон є з цих людей. Командир батальйону – Таран", – заявив ватажок бойовиків.

Він також сказав: "Азов" пробачати не можна".

Про нинішніх керівників України Захарченко не високої думки: "Ці люди не патріоти –  00%. Це комерсанти, це не державники".

При цьому письменник-бойовик Прилєпін порівняв самого Захарченка "з помітними персонажами 20 сторіччя в особі Фіделя Кастро чи Уго Чавеса".

"Дивовижний сплав донецького, російського, козачого, військового, шахтарського... Я в розмові з Олександром Володимировичем прямо сказав, що на всій планеті немає більше лідера держави, який одночасно і бойовий офіцер. Це дорогого варте. Для мене, як руської людини, ці речі важливі", – заявив він.

"Остров", "Українська правда"

Теми: Донбас "ДНР"
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