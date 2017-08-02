"Захід-2017": Український посол упевнений, що РФ не нападе з Білорусі

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Середа, 2 серпня 2017, 12:58

Український посол Ігор Кизим вважає, що Білорусь не буде майданчиком для нападу Росії на Україну на військових навчаннях "Захід-2017".

Про це він заявив в інтерв'ю виданню "Білоруські новини".

"З урахуванням неодноразових запевнень білоруського керівництва підстав для тривоги, що білоруська сторона стане якимось плацдармом для нападу, у мене особисто немає", - заявив Кизим.

Посол нагадав, що президент Білорусі Олександр Лукашенко неодноразово запевняв нашу сторону і президента особисто в тому, що територія його країни ніколи не стане плацдармом для агресії проти України.

Водночас, за його словами, поки російські війська будуть знаходитися на території Білорусі, повного спокою з боку України не буде.

"Росія не дотримується своїх слів, Росія порушила всі міжнародні домовленості, які були. З цих міркувань Україна ніколи не буде спокійно ставитися до навчань, де є російська присутність", - підкреслив дипломат.

Як відомо, спільні стратегічні навчання збройних сил Росії та Білорусі "Захід-2017" заплановано на 14-20 вересня.

Глава Міноборони Білорусі Андрій Равков заявляв, що в них візьмуть участь в цілому 12 700 військовослужбовців, на території Білорусії буде близько 10 200 солдатів, з яких приблизно 3 тисячі будуть представниками РФ.

Міністр оборони України Степан Полторак вважає, що Росія може використовувати військові навчання з Білоруссю "Захід-2017" проти України і Європи.

Командувач силами США в Європі генерал-лейтенант Бен Ходжес заявляв з цього приводу: "Є побоювання, що мова йде про" Троянського коня". У Росії кажуть, що це просто вчення, а потім всі сили будуть перекинуті в іншому напрямку". Країни східної Європи побоюються, що Росія може залишити в Білорусі озброєння для інших операцій.

Українська правда

Теми: Білорусь Росія армія Збройні сили
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