Кримчан просять повідомляти, якщо їхнє майно привласнили окупанти

Прокуратура Автономної Республіки Крим просить повідомляти факти умисного пошкодження, знищення, незаконного привласнення, розтрати та заволодіння окупаційною владою Криму приватного та державного майна.

Про це повідомила прес-служба прокуратури у Facebook.

"У зв’язку з цим, у разі наявної у вас інформації про такі факти або якщо ваше майно було незаконно націоналізоване, захоплене чи мали місце інші порушення ваших майнових прав, ви можете звертатися до прокуратури АР Крим (м. Київ, вул. Ділова,24) за телефоном (044) 569-73-57 або повідомляти про такі факти на електронну адресу: prok.ark@ark.gp.gov.ua", - йдеться у повідомленні.

Окрім того у прокуратурі наголошують, що такі факти є воєнними злочинами, на які розповсюджується юрисдикція Міжнародного кримінального суду.

"Прокуратура АР Крим вживатиме всіх можливих заходів для захисту порушених прав громадян на тимчасово окупованій території Автономної Республіки Крим та міста Севастополя та притягнення до відповідальності винних осіб", - зазначає прес-служба.

Відомо, що принаймні квартири українських військових, які вийшли з Криму, були привласнені окупаційною владою.