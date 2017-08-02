Янукович поскаржився НАБУ і ГПУ на суддів, що ведуть його справу

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Середа, 2 серпня 2017, 14:53

Екс-президент Віктор Янукович подав до Генеральної прокуратури і Національне антикорупційне бюро заяви про притягнення трьох суддів Оболонського районного суду до кримінальної відповідальності за винесення завідомо неправосудних рішень.

Про це заявив в середу заявив адвокат екс-президента Віталій Сердюк.

Йдеться про суддів Владислава Дев'ятка, Максима Титова і Костянтина Васалатія.

"Такими рішеннями, що мають неправосудний характер, стали, по-перше, прийняття до розгляду справи, у якій немає ані підозрюваного, ані обвинувачуваного, і по якій давно сплив строк розслідування. По-друге, суд відмовився забезпечити участь Віктора Януковича у процесі  згідно з вимогами Європейської конвенції про взаємну правову допомогу у кримінальних справах та глави 43 Кримінального процесуального кодексу України", - сказав він.

"По-третє, судом ухвалено рішення про початок заочної процедури розслідування без врахування Віктора Януковича та наданих захистом доказів. І по-четверте, судом було повністю проігноровано Європейську конвенцію про захист прав та основоположних свобод людини у частині забезпечення доступу до правосуддя. Ми вважаємо, що такі рішення судом прийняті внаслідок безпрецедентного тиску на нього", - додав Сердюк.

За його словами, для забезпечення можливості такого тиску у квітні 2017 року було здійснено втручання в автоматизовану систему розподілу суддів.

Як відомо, 31 липня захист екс-президента Віктора Януковича заявив, що не може отримати від Адміністрації президента угоду з тодішньою опозицією від 21 лютого 2014 року.

5 липня Янукович оголосив, що не бажає брати участь в ініційованому Україною судовому процесі у справі про державну зраду і відкликає з суду своїх адвокатів.

Українська правда

Теми: Янукович НАБУ Гаазький трибунал
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