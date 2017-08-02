Саакашвілі видадуть Грузії з території України, якщо буде новий запит – джерело

Якщо екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле новий запит про його екстрадицію - його видадуть.

Про це "Українській правді" повідомили джерела в керівництві ГПУ.

"Тепер, якщо він приїде, його залишать у нейтральній зоні аеропорту і заберуть паспорт. Якщо ж Міша якось пробереться на територію України, і буде відповідний запит з Грузії, доведеться приймати законне рішення про екстрадицію", - говорить співрозмовник.

У Генпрокуратурі наголошують, що причиною позбавлення Саакашвілі громадянства стала саме міграційна анкета, де він не вписав жодного кримінального провадження.

"Тобто він саме себе загнав у глухий кут. Він просто попав у 10 з 10. Він завідомо вніс неправдиві дані. Він же ж міг перерахувати кримінальні провадження і написати, що це політичне переслідування - таким чином він відповідальність перекинув би на міграційну службу", - додає джерело в ГПУ.

Як відомо, 26 липня політики від Радикальної партії заявили про те, що екс-президента Грузії і колишнього голову Одеської обласної держадміністрації позбавили громадянства України. Державна міграційна служба України підтвердила позбавлення Саакашвілі громадянства, однак у Порошенка підтвердили це лише у четвер вранці.

Сам Саакашвілі напередодні полетів до США. Він заявив, що буде домагатися повернення в Україну.

Ситуацію з громадянством Саакашвілі президент України досі ніяк не коментує.

Як відомо, після відставки з посади голови Одеської ОДА Саакашвілі почав розбудовувати в Україні свою партію, 21 липня цього року Міністерство юстиції зареєструвало її оновлену назву – "Рух нових сил Михайла Саакашвілі".

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Роман Кравець, УП