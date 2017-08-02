Чотири країни приєдналися до продовження економічних санкцій проти Росії

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Середа, 2 серпня 2017, 15:54

Україна, Чорногорія, Албанія і Норвегія і приєдналися до рішення ЄС продовжити економічні санкції проти Росії до кінця січня 2018 року.

Про це йдеться в заяві верховного представника ЄС із закордонних справ Федеріки Могеріні, опублікованій на сайті ЄС.

"Рада 28 червня 2017 року прийняла рішення 2017/1148. Рішення Ради подовжує дію обмежувальних заходів до 31 січня 2018 року. Країни-кандидати Чорногорія та Албанія, а також Норвегія, яка входить в Європейську асоціацію вільної торгівлі (EFTA), і Україна приєднуються до рішення Ради", - ідеться у повідомленні.

Нагадаємо, 28 червня Рада ЄС продовжила економічні санкції, спрямовані на конкретні сектори російської економіки до 31 січня 2018 року.

Обмежувальні заходи були вперше запроваджені 31 липня 2014 року на один рік у відповідь на дії Росії, яка дестабілізувала ситуацію в Україні. Вони були посилені у вересні 2014 року.

Санкції спрямовані на фінансовий, енергетичний та оборонний сектори та сферу товарів подвійного призначення.

Європейська правда

Теми: Росія санкції Європа
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