Проти скандального судді Чауса відкрили ще одну справу

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Середа, 2 серпня 2017, 16:13

Вища рада правосуддя 2 серпня відкрила дисциплінарну справу щодо судді Дніпровського райсуду Києва Миколи Чауса, що підозрюється в хабарництві.

Про це повідомляє прес-служба ВРП.

За її інформацією, на своєму 2 серпня Третя Дисциплінарна палата Вищої ради правосуддя розглянула скаргу голови Дніпровського районного суду міста Києва Нелі Ластовки та відкрила відповідну дисциплінарну справу проти Чауса.

Як повідомлялося, правоохоронці затримали Чауса в Молдові 28 лютого. Пізніше стало відомо, що він здався сам.

9 серпня 2016 року детективи Національного антикорупційного бюро викрили Чауса при отриманні хабара у 150 тисяч доларів, він ховав гроші в банці.

11 листопада Інтерпол оголосив Чауса в міжнародний розшук.

Українська правда

Теми: суд кримінал
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