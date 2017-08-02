Чаплига попросив бездіяльне представництво президента в Криму запрацювати

Представник Офісу українського омбудсмена Михайло Чаплига звернувся до представництва президента в Автономній Республіці Крим з проханням відновити прийом громадян.

Про це він написав на Facebook, оприлюднивши відповідний документ.

Як відомо, у Херсоні представники громадських організацій, учасники АТО і жителі Криму пікетують представництво президента України в Автономній Республіці Крим, вимагаючи активізації його роботи.

Через це представництво тимчасово припинило особистий прийом громадян з 17 липня.

"Попросив представництво президента України в АР Крим припинити порушення законодавства та відновити прийом громадян", - зазначив Чаплига.

"Реалізація громадянами свого права на мирні зібрання в жодному разі не може бути приводом для порушення права на особисте звернення до органів державної влади", - додав він.

Нагадаємо, витрати на представництво президента України в Криму, що базується в Херсоні, до кінця 2017 року можуть скласти 5 543 100 гривень.

Пікетувальники звинувачують це представництво в бездіяльності.



Як зазначав журналіст Айдер Муждабаєв, більше 3 років ПП в АРК на чолі з Наталією Попович, з великим штатом і бюджетним фінансуванням, не діє.

Сама представник не приймає громадян, замість допомоги людям дають відписки і футболять в інші відомства.

Українська правда