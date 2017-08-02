ОБСЄ: Є просування в обговоренні нових зон розведення на Донбасі

246 переглядів
Середа, 2 серпня 2017, 17:11

Підгрупа з безпеки в Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на сході України просунулася в обговоренні списків нових зон розведення сил.

Про це повідомив журналістам у Мінську спецпредставник ОБСЄ в ТКГ Мартін Сайдік в середу, передає "Інтерфакс-Україна".

"Підгрупа з безпеки просунулася в обговоренні списків нових зон розведення сил і засобів", - сказав Сайдік.

Також підгрупа продовжила дискусію щодо забезпечення безпеки навколо об'єктів цивільної інфраструктури.

Крім того, за словами спецпредставника ОБСЄ, підгрупа з гуманітарних питань, яка провела засідання 31 липня, погодила ще кілька позицій щодо списків заручників.

Як стверджує Сайдік, в політичній підгрупі завершились безрезультатно дискусії про застосування формули Штайнмайера

"Я виходжу з того, що обмін думками продовжиться в контексті поточної дискусії в нормандському форматі", - додав він.

Також за словами Сайдіка, ОРДО погасили борг за воду, який накопичився з серпня.

"Минулого тижня відбувся черговий платіж за воду. Таким чином, був погашений той борг з постачання води з серпня минулого року", - зазначив Сайдік.

Крім того, підгрупа з економічних питань зазначила, що в ОРДО стабілізується ситуація з поставками води.

Теми: ОБСЄ Донбас
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
СММ: Бойовики "ДНР" більше 7 годин утримували водія і обладнання ОБСЄ 1 серпня 2017, 22:24
В ОБСЄ закликали звільнити журналіста Асєєва 29 липня 2017, 04:41
ОБСЄ зафіксувала важку зброю бойовиків біля житлових масивів Донецька 28 липня 2017, 13:56
powered by lun.ua
Головні новини
Синоптики попереджають про неймовірну спеку
За час агресії загинули 467 десантників – Муженко
У Запорізькій мерії не знають, хто і чому встановив вилучені СБУ відеокамери
Саакашвілі видадуть Грузії з території України, якщо буде новий запит – джерело
Усі новини
Такі плани

7 проектів липня, які змінять Київ найближчим часом

Книги

"До Галичини": Уривок із книги Мартіна Поллака