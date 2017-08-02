Меру Покровська загрожує 2 роки тюрми за недостовірну декларацію

Національне агентство з питань запобігання корупції направило до прокуратури Донецької області висновок щодо порушень при заповненні декларації мера Покровська Руслана Требушкіна.

Про це повідомила прес-служба НАЗК.

"Національне агентство з питань запобігання корупції направило до прокуратури Донецької області обґрунтований висновок щодо корупційного або пов’язаного з корупцією правопорушення за результатами повної перевірки декларації міського голови міста Покровська (Красноармійська) Донецької області Требушкіна Руслана Валерійовича за 2015 рік", - йдеться у повідомленні.

НАЗК встановила, що Требушкін навів недостовірні дані у своїй декларації, що перевищують 250 прожиткових мінімумів для працездатних осіб.

"Зокрема, встановлено, що суб’єкт декларування не відобразив у декларації деякі відомості щодо об’єктів нерухомості, транспортних засобів, цінних паперів, корпоративних прав, доходів, отриманих ним та членом його сім’ї, а також позичених третій особі коштів та отриману позику", - зазначає прес-служба.

Ці порушення загрожують меру Покровська позбавленням волі до 2 років, з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю до 3 років.

Або ж Требушкіну загрожують санкції у вигляді штрафу від 42,5 тис. до 51 тис. гривень або від 150 до 200 годин громадських робіт.

Олег Твердь, УП