В реєстрі розсекретили скасування підписки про невиїзд судді Ємельянова

Рішення Подільського районного суду про не продовження підписки про невиїзд судді Вищого господарського суду України Артуру Ємельянову стало публічним.

Про це повідомляють журналісти програми "Схеми".

Вказується, що рішення від 8 червня з’явилося у публічному реєстрі лише після того, як факту незаконного засекречення надали розголосу.

Тоді у суді це пояснили "технічною помилкою".

Як відомо у липні журналісти "Схем" з’ясували, що рішення про непродовження підписки про невиїзд було ухвалене Подільским райсудом 8 червня. Але це рішення у публічному реєстрі засекречене.

У суді тоді заявили, що це "технічна помилка".

Кримінальна справа, у якій фігурує суддя Ємельянов та Татьков, стосується незаконного втручання в роботу автоматизованої системи документообігу суду. І генпрокурор Юрій Луценко, і Генпрокуратура часто інформували громадськість про цю справу. У 2016 році Луценко повідомляв, що суддям Ємельянову та Татькову оголошена підозра.