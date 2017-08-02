Екс-голову МОЗ Василишина таки судитимуть

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Середа, 2 серпня 2017, 21:14

Прокуратура міста Києва оскаржила рішення Печерського райсуду столиці, яким обвинувальний акт стосовно колишнього заступника Міністра охорони здоров'я Романа Василишина було повернуто прокурору.

Про це повідомила прес-служба відомства.

Згідно з інформацією, 2 серпня Апеляційний суд міста Києва задовольнив апеляційну скаргу прокурора та повернув обвинувальний акт відносно екс-високопосадовця МОЗ на новий судовий розгляд до Печерського районного суду міста Києва.

У прокуратурі нагадали, що Василишин спільно з завідувачем відділення Олександрівської лікарні створили систему поборів з практикуючих лікарів за надання їм можливості здійснювати свої функціональні обов'язки, зокрема проводити операції у вказаній лікарні.

За корупційною схемою низка лікарів центру були зобов’язані передавати їм гроші, які отримували від пацієнтів.

Підозрюваним інкримінують вчинення злочину, передбаченого ч. 4 ст. 368 КК України (одержання неправомірної вигоди службовою особою, яка займає особливо відповідальне становище).

Як повідомлялося, 8 липня 2016 року, правоохоронці затримали на "гарячому" заступника міністра охорони здоров'я України Романа Василишина.

Українська правда

Теми: МОЗ прокуратура суд
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