Найголовніше за день

Добірка найважливіших новин за 2 серпня на Українській правді.

Про Межигір’я. Суд визнав недійсними договори, за якими "Межигір'я" перестало бути державною власністю у 2007 році.

Про ЦПК. Слідче управління фіскальної служби Києва порушило кримінальне провадження проти керівників громадської організації "Центр протидії корупції".

Про Саакашвілі. Якщо екс-президент Грузії Міхеіл Саакашвілі опиниться на території України і Грузія надішле новий запит про його екстрадицію - його видадуть. Про це "Українській правді" повідомили джерела в керівництві ГПУ.

Про НАБУ. У середу детективи НАБУ разом із САП затримали підприємця, який упродовж 2012- 2014 років спільно із службовими особами Держагентства з інвестицій та ДП "Державна інвестиційна компанія" заволоділи 94,2 млн гривень, виділеними на проект "Якісна вода".

Про військового прокурора сил АТО. Військовий прокурор сил АТО Олег Сенюк, який замінив на цій посаді скандального Костянтина Кулика, за способом життя не відстає від свого попередника: так, родина нового військового прокурора АТО має чималі статки.

Про санкції проти РФ. Президент США Дональд Трамп підписав закон про нові антиросійські санкції.

Про погоду. Укргідрометцентр прогнозує спеку до 38 градусів у низці регіонів України.