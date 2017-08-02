Київське "Динамо" вилетіло з Ліги чемпіонів в цьому сезоні

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Середа, 2 серпня 2017, 23:25

Київське "Динамо" припинило виступ в Лізі чемпіонів сезону 2017-2018 років на стадії третього кваліфікаційного раунду.

У матчі-відповіді столична команда в середу поступилася на виїзді швейцарському "Янг Бойз" з рахунком 0:2.

Оскільки перший матч в Києві тиждень тому завершився перемогою "Динамо" з рахунком 3:1, то за рахунок голу на чужому полі далі проходить "Янг Бойз", який зіграє в заключному раунді кваліфікації ЛЧ.

"Динамо" ж тепер буде грати в заключному раунді кваліфікації Ліги Європи.

"Янг Бойз" другий рік поспіль вибиває з єврокубків українську команду. У минулому сезоні швейцарці обіграли в тому ж третьому кваліфікаційному раунді Ліги чемпіонів донецький "Шахтар".

Інтерфакс-Україна

Теми: спорт
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