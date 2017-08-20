ЗМІ: Метою терористів в Барселоні був храм Саграда-Фамілія

31 перегляд
Неділя, 20 серпня 2017, 03:33

Терористи, які вчинили напади на пішоходів в Каталонії 17-18 серпня, планували влаштувати вибух в одній з найбільш відвідуваних визначних пам'яток Барселони - храмі Саграда-Фамілія.

Про це повідомляє сайт El Español.

За інформацією видання, терористи збиралися використовувати три фургона з вибухівкою для трьох нападів - в Саграда- Фамілії, на Рамблі, і, можливо, в портовій зоні. Імовірно, злочинці мали намір спочатку збити перехожих, а потім підірвати машини.

El Español вважає, що через вибух у будинку в Альканарі, де терористи робили вибухівку, вони змінили план. У цей момент у них вже були орендовані машини. Крім того, вони нібито побоювалися, що поліція вийде на них в ході розслідування вибуху.

19 серпня іспанські ЗМІ також повідомили, що в причетності до організації теракту підозрюється Абделбакі ес-Сатті, імам мечеті в Ріполі. Він міг сприяти радикалізації підозрюваних. Імама ніхто не бачив з 15 серпня. За словами його сусіда, він заявив, що їде в Марокко. Поліцейські розглядають версію, що ес-Сатті загинув під час вибуху в Альканарі.

Нагадаємо, 17 серпня у туристичному центрі Барселони водій фургона наїхав на перехожих. Згодом у туристичному містечку Камбрільс терористи планували здійснити аналогічний теракт, але поліція їх застрелила.

В результаті двох терактів у Іспанії загинули 14 осіб. За останнім даними, понад 130 постраждали.

Медуза

Теми: теракт Іспанія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
Підозрюваного в теракті в Барселоні знайшли серед убитих в Камбрілсі 19 серпня 2017, 05:20
СБУ показала відео затримання ватажка російської ДРГ 18 серпня 2017, 11:26
Два теракти та вибух будинку: що відомо про хвилю "лоукост-терору" в Іспанії 18 серпня 2017, 10:14
powered by lun.ua
Головні новини
Бойовики обстріляли житловий сектор Зайцевого, згоріли будинки
У Криму окупанти випустили із СІЗО 76-річного пікетувальника
СММ ОБСЄ розмістила спостерігачів у Станиці Луганській
АТО: На луганському напрямку поранено військового
Усі новини
Обережно спека!

У Полтаві жінка закрила в машині дитину при 33°С. Її врятував небайдужий чоловік

афіша

Ukrainian Jewelry Market, вулична їжа, garage sale, вечірки ... Літо триває!