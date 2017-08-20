В аеропорту Львова затримали жінку, причетну до торгівлі людьми

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Неділя, 20 серпня 2017, 04:41

У міжнародному аеропорту "Львів" прикордонники спільно з поліцією затримали громадянку України, яка причетна до налагодження каналу торгівлі людьми.

Про це повідомляє прес-центр Державної прикордонної служби.

"Під час заходів контролю другої лінії прикордонники з’ясували, що наша співвітчизниця, втілюючи свій злочинний намір у життя, намагалася переправити через державний кордон іншу громадянку України з метою подальшого використання її у сфері надання інтимних послуг на території Турецької Республіки", - йдеться в повідомленні.

Щодо затриманої ведеться розслідування за ознаками вчинення кримінального правопорушення, передбаченого ч. 1 ст. 149 (Торгівля людьми або інша незаконна угода щодо передачі людини) КК України.

Раніше повідомлялося, що за перші шість місяців 2017 року 156 українців постраждали від торгівлі людьми.

Теми: Львів
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