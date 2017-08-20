Ірак почав наступ на Таль-Афар, який утримує ІДІЛ

Іракські сили безпеки в неділю почали наступ на місто Таль-Афар, яке знаходиться під контролем терористів ІДІЛ.

Про це заявив прем'єр-міністр Іраку Хейдар аль-Абаді, передає Reuters.

Сили Іраку з повітря підтримує міжнародна коаліція на чолі з США.

"Ви або здаєтеся, або помрете", - сказав аль-Абаді, звертаючись до бойовиків.

За повідомленнями США і іракських військових командирів, в місті залишилося близько 2000 терористів.

Таль-Афар знаходиться приблизно в 80 км на захід від Мосула.