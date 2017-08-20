Поліція знайшла авто Фацевича, угонщиків затримали

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Неділя, 20 серпня 2017, 09:47

Поліцейські знешкодили групу з 5 людей, які викрали, в тому числі, службовий автомобіль заступника голови Нацполіції Олександра Фацевича.

Про це повідомив у неділю в Twitter голова Нацполіції Сергій Князєв.

За його словами, авто переховували в Обухівському районі Київської області.

"Я ж казав, що затримаємо", - сказав він, пообіцявши надати деталі згодом.

Слід зазначити, що в початковому твіті Князєва було сказано "ліквідували 5 угонщиків", потім "ліквідували групу 5 угонщиків", а лише згодом "знешкодили групу 5 угонщиків".

 

Згодом прес-служба Нацполіції повідомила, що під Києвом оперативники Департаменту карного розшуку Національної поліції і працівники Головного управління Національної поліції в Київській області знайшли раніше викрадене поліцейське авто і затримали групу з п'яти викрадачів.

Як повідомлялося, 18 серпня Князєв підтвердив викрадення службового автомобіля Фацевича.

"На розшук машини орієнтовано особовий склад Київської області та прилеглих регіонів, як це відбувається зазвичай при угонах автомобілів. Гарантую, що знайдемо", - заявив тоді Князєв.

Українська правда

Теми: поліція
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