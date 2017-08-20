В ОРЛО лікарі не стали говорити з СММ ОБСЄ без дозволу "міністерства"

У лікарні м. Должанськ на території ОРЛО медики відмовилися надавати інформацію СММ ОБСЄ без дозволу влади так званої "ЛНР".

Про це йдеться в звіті місії, оприлюдненому в суботу.

"У лікарні в підконтрольному "ЛНР" м. Должанськ (кол. Свердловськ, 60 км на південний схід від Луганська) спостерігачі намагалися уточнити повідомлення в ЗМІ про жертву серед цивільного населення, але медпрацівники повідомили, що вони не можуть надавати будь-яку інформацію без дозволу головного лікаря і "Міністерства охорони здоров'я" "ЛНР", - повідомили в СММ ОБСЄ.

Українська правда