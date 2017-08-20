Прокуратура виявила "нелюдське поводження" в одеському СІЗО

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Неділя, 20 серпня 2017, 12:33

Слідчими прокуратури Одещини розпочато розслідування за фактами жорстокого поводження з людьми, які утримуються в одеському СІЗО.

Як повідомляє прес-служба прокуратури Одеської області, 19 серпня співробітниками прокуратури Одещини за участі представника Уповноваженого Верховної Ради з прав людини в Одеській області "виявлено факти жорстокого, нелюдського поводження з утриманими у СІЗО".

За результатами проведеної перевірки розпочато розслідування у кримінальному провадженні за ч. 2 ст. 365 КК України (перевищення влади або службових повноважень, що супроводжувалося насильством, діями, які ображають особисту гордість потерпілого).

 
фото прокуратури Одещини

Тривають першочергові слідчі дії.

 

Як повідомлялося, у суботу під стінами одеського СІЗО пройшов імпровізований мітинг проти акцій залякування, які пройшли після жорстокого вбивства арештантом співробітниці ізолятора.

Разом з тим, прес-секретар заступника голови Мін'юсту Юрій Маслак спростував інформацію про акції залякування в одеському СІЗО.

17 серпня в 5 корпусі одеського СІЗО виявили розчленоване тіло молодшого інспектора II категорії відділу режиму і охорони Олени Порошенко. Вбивця зґвалтував і задушив жінку, після чого розрізав тіло на шматки і кинув їх у сміттєві баки.

Начальник СІЗО В'ячеслав Коваль відсторонений від посади на час проведення розслідування фактів злочинної недбалості співробітників ізолятора.

Українська правда

Теми: Одеса СІЗО прокуратура
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