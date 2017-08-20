У Волновасі затримали бойовика, який обстрілював Мар'їнку

1003 перегляди
Неділя, 20 серпня 2017, 14:38

У Волновасі поліцейські затримали 31-річного бойовика на прізвисько "Рудий", який брав участь в обстрілах Мар'їнки.

Про це повідомив речник Міноборони з питань АТО Олександр Мотузяник на брифінгу в неділю.

Встановлено, що чоловік вступив до лав російсько-окупаційних військ у 2015 році заради грошей. У минулому двічі відбував покарання в місцях позбавлення волі за розбійний напад та крадіжку.

"Декілька місяців бойовик провів на передовій під Донецьком, де регулярно брав участь в обстрілах Мар'їнки зі 120 мм міномета. Під час бойових дій, коли його підрозділ поніс втрати, він злякався і втік", - сказав Мотузяник.

За його словами, вже на мирній території України бойовик обікрав рідну тітку, відбув покарання, звільнився, а тепер знову затриманий за участь у незаконних збройних формуваннях.

Українська правда

Теми: АТО
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Міноборони розповіли подробиці поранення бійця 20 серпня 2017, 12:59
Доба в АТО: 30 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення 20 серпня 2017, 06:34
Бойовики обстріляли житловий сектор Зайцевого, згоріли будинки 20 серпня 2017, 00:31
powered by lun.ua
Головні новини
Суд Москви відмовився арештувати турбіни Siemens
Ситник: суди саботують справи, передані НАБУ і САП
Поліція знайшла авто Фацевича, угонщиків затримали
Український боксер Гвоздик нокаутував американця Бейкера
Усі новини
здоров'я

Чому в Ісландії може не залишитись жодної дитини з синдромом Дауна

космос

У NASA розповіли, де буде видно повне сонячне затемнення 21 серпня