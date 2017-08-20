У справі Приватбанку є небезпека великих збитків державі – Ситник

У справі про розкрадання коштів "Приватбанку" є велика небезпека спричинення великих збитків державі.

Про це заявив директор НАБУ Артем Ситник в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Справа по "Приватбанку" зараз фактично на особливому контролі. Тому що є велика небезпека спричинення великих збитків державі. Тому що акціонери банку до цього часу не виконали своїх зобов’язань – не перекрили кредитний портфель, який фактично був мертвим, фіктивним", - сказав він.

Ситник підкреслив, що два акціонери банку Ігор Коломойський і Геннадій Боголюбов брали на себе ці письмові зобов’язання, "зобов’язані були все це зробити до 1 липня і не зробили".

"Я думаю, що зараз буде дуже вирішальна стадія цієї справи у вересні місяці, коли сторона захисту буде подавати позови на НАБУ. Тобто по цій справі, я думаю, буде найбільше протистояння", - прогнозує директор НАБУ.

Як повідомлялося, 10 серпня Ситник заявив, що НАБУ проводить економічні дослідження щодо справи про розкрадання коштів Приватбанку.

21 грудня минулого року Приватбанк перейшов у державну власність.

Як відомо, за словами екс-голови Приватбанку Олександра Шлапака, ГПУ відкрила кілька кримінальних справ проти колишніх керівників або власників банку за статтями 218 і 220 Кримінального кодексу, а саме - доведення банку до неплатоспроможності.

Крім того, генпрокурор Юрій Луценко повідомив, що ГПУ, НАБУ та САП розслідують декілька справ, пов'язаних з Приватбанком.