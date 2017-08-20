Штаб: підрозділи ЗСУ займають лише райони, визначені "Мінськом"

962 перегляди
Неділя, 20 серпня 2017, 16:50

Повідомлення про те, що у зоні проведення АТО підрозділи ЗСУ просуваються вперед і займають нові позиції по лінії фронту не відповідають дійсності.

Про це 20 серпня заявили у прес-центрі штабу АТО. 

"З’явилася інформація, що військові підрозділи окремої механізованої бригади пройшли вперед на два кілометри і закріпилося в районі Світлодарської дуги", - зазначили у штабі.

"Прес-центр Штабу АТО повідомляє, що всі підрозділи Збройних Сил України, які приймають участь в проведені АТО, займають райони, визначені Мінськими угодами, лінію розмежування ніхто не перетинає", - йдеться у заяві. 

Українська правда 

Теми: АТО Донбас Росія
Підписуйтесь на наші push-повідомлення, щоб першими дізнаватися про появу нових матеріалів. Ми обіцяємо надсилати тільки дійсно важливі новини.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter.
По темі
У Волновасі затримали бойовика, який обстрілював Мар'їнку 20 серпня 2017, 14:38
У Міноборони розповіли подробиці поранення бійця 20 серпня 2017, 12:59
Доба в АТО: 30 обстрілів, один боєць ЗСУ отримав поранення 20 серпня 2017, 06:34
powered by lun.ua
Головні новини
Суд Москви відмовився арештувати турбіни Siemens
Ситник: суди саботують справи, передані НАБУ і САП
Поліція знайшла авто Фацевича, угонщиків затримали
Український боксер Гвоздик нокаутував американця Бейкера
Усі новини
космос

У NASA розповіли, де буде видно повне сонячне затемнення 21 серпня

відпочинок

Континент без турфірм. Поради 3-х самостійних мандрівників Європою