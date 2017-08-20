РосЗМІ: Радник глави Мінздрава РФ загинув у Криму від блискавки

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Неділя, 20 серпня 2017, 17:18

У Криму в результаті нещасного випадку загинув радник міністра охорони здоров'я Росії Ігор Ланськой.

Інформацію про загибель чиновника 18 серпня оприлюднило російське відомство.

До початку роботи у міністерстві у вересні 2013 року Ланськой обіймав посаду головного редактора і гендиректора Російського агентства медико-соціальної інформації АМІ, очолював комунікаційне агентство CREATORIC і був старшим віце-президентом і директором з інвестицій групи компаній "РосБізнесКонсалтинг".

Російське видання "Комсомольская правда" на своєму регіональному кримському сайті повідомляє про те, що Ланськой загинув в результаті удару блискавки 18 серпня. Під час грози він перебував біля Судацької фортеці, у нього задзвонив телефон, і удар блискавки стався, коли він відповів на дзвінок.

У прес-службі МНС по Криму повідомили, що потерпілий отримав травми, несумісні з життям.

Теми: Крим Росія анексія
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